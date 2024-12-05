Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten Moskova pozları! Aşka geldiler...

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Moskova tatiliyle sosyal medyada gündem oldu. Tatillerinden peş peşe paylaşım yapan çiftin fotoğrafları hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Rusya’nın dondurucu soğuğuna rağmen aşklarını gözler önüne seren çift, romantik kareleriyle büyük beğeni topladı. Fahriye Evcen’in, eşi Burak Özçivit’in yer aldığı bir fotoğrafa kırmızı kalp emojisi koyarak yaptığı paylaşım, kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Çok yakışıyorsunuz", "Aşk dolu çift" ve "Sıcacık bir sevgi hikayesi" gibi yorumlarla çiftin uyumuna övgüler yağdı. Moskova’nın tarihi ve turistik noktalarından yaptıkları paylaşımlar ise çiftin hayranlarını mest etti.

Evcen ve Özçivit, gerek oyunculuk kariyerleriyle gerekse sosyal medyada paylaştıkları mutlu anlarla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor