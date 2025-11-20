Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Dubai Pozları: Aşk Dolu Karelere Beğeni Yağdı

Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile ikinci balayı tadında tatil yaptıkları Dubai'den yeni karelerini paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi : 20-11-2025 14:34

Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte tatile gittiği Dubai'den yeni karelerini paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu pozlarına, sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı. İkili, yoğun sezonun yorgunluğunu Dubai'de atıyor.

 

2017'de Evlenmişlerdi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışmıştı. Çift, ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiftin, 2019'da Karan ve Ocak 2023'te Kerem adında iki oğlu bulunuyor.

Fransa'dan Sonra Yeni Rota Dubai

Evcen ve Özçivit, yoğun sezonun ardından geçtiğimiz haftalarda Fransa'ya tatile gitmişti. İkili, Fransa tatilinin ardından yeni tatil durağı olarak Dubai’yi seçti. Tatilde adeta aşk yaşayan çift, yeni fotoğraflarını Instagram’dan peş peşe yayımladı.

