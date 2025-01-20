Fahriye Evcen ve Burak Özçivit büyüledi: Mor halının en gözde çifti!

Joy Awards töreni Suudi Arabistan‘ın başkenti Riyad‘ta düzenlendi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geceye şıklıkları ve uyumlarıyla adeta ışık saçtı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit büyüledi: Mor halının en gözde çifti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2025 13:01

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine Türk yıldızlar damga vurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geceye şıklıkları ve uyumlarıyla adeta ışık saçtı. Mor halıda birlikte yürüyen ünlü çift, basının ve hayranlarının ilgi odağı oldu.

Fahriye Evcen, zarif elbisesi ve doğal makyajıyla göz kamaştırırken, Burak Özçivit’in klasik ama modern tarzı, çiftin şıklığını tamamladı. Gecede basına kısa bir röportaj veren Fahriye Evcen, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti. Evcen’in İngilizcesi sosyal medyada gündem oldu.

 

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