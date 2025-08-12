Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Boşanıyor mu?

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında ortaya atılan boşanma iddiası, magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun Instagram hesabında yaptığı bir değişiklik, ayrılık dedikodularının hızla yayılmasına neden oldu.

Instagram’daki Detay Dikkat Çekti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fahriye Evcen’in, 13,7 milyon takipçili Instagram hesabındaki bir hareketi hayranlarının gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncu, profil bilgilerinde yer alan “Özçivit” soyadını kaldırdı. Bu değişiklik, çiftin boşanacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Dedikodular Hızla Yayıldı

Evcen’in soyadını silmesi, magazin sayfalarında ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, “Ayrılık sinyali mi veriyor?” yorumları yaparken, konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Soyadı Geri Geldi

Boşanma iddialarının konuşulmasının üzerinden saatler geçmeden, Fahriye Evcen’in profilinde yeniden “Özçivit” soyadını eklediği görüldü. Bu durum, hayranlar arasında “Yanlışlıkla mı sildi?” ve “Acaba bir mesaj mı vermek istedi?” şeklinde tartışmalara neden oldu.

Çiftten Açıklama Yok

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bugüne kadar magazin dünyasında uyumlu ve mutlu çift imajıyla öne çıktı. Ancak son gelişme, ilişkilerine dair soru işaretleri yarattı. Çift, boşanma iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Takipçiler İkiye Bölündü

Bazı hayranlar bu durumun tamamen teknik bir hata olabileceğini savunurken, bazıları ise bilinçli bir hamle olduğunu düşündü. Sosyal medyada çiftin ilişkisi üzerine yapılan yorumlar hızla çoğalmaya devam ediyor.