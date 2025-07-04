Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum’daki Yeni Mülklerini İnceledi

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Bodrum’da açtı. Tatil için Gümüşlük’teki evlerine gelen çift, bu kez yalnızca dinlenmekle kalmadı, aynı zamanda yeni yatırımlarını da gözden geçirdi.

El Ele Tatil Turu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Gümüşlük’te bulunan evlerinin yer aldığı sitede el ele yürürken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, mülkleri incelerken samimi görüntüler sergiledi. Aileleriyle birlikte vakit geçirmekten hoşlanan ünlü çift, hem iş hem de tatili bir araya getirdi.

Yeni Mülk Yatırımı Dikkat Çekti

Gümüşlük’teki sitesinden yeni mülkler satın aldığı öğrenilen Burak Özçivit, henüz tamamlanmamış yapıları eşi Fahriye Evcen ile birlikte inceledi. Devam eden inşaatları yerinde gezen çiftin mimari detaylarla yakından ilgilenmesi, evlerini ne kadar özenle seçtiklerini gösterdi.