Fahriye Evcen Londra Tatilinden Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı

Fahriye Evcen Londra tatilinden paylaştığı karelerle hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun ailesiyle mutluluk dolu anları büyük beğeni topladı.

Fahriye Evcen Londra Tatilinden Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2025 20:03

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte çıktığı Londra tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle büyük beğeni topladı.

Londra'nın Altını Üstüne Getirdi

13,7 milyon takipçili Instagram hesabından Londra seyahatine dair fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. Ünlü çiftin çocuklarıyla birlikte verdiği pozlar hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Londra'nın ünlü caddelerinde ve parklarında çekilen kareler sosyal medyada olay oldu.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Paylaşılan fotoğraflarda Fahriye Evcen ve ailesinin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Özellikle oyuncunun sade ve şık tarzı büyük beğeni topladı. Londra tatilinden gelen kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçileri “Harikasınız!”, “Ailecek çok güzelsiniz” gibi yorumlarda bulundu.

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