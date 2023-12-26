Fahriye Evcen, İsviçre'den paylaştı

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

18 Ocak tarihinde bu mutlu olayı gerçekleştiren çift, doğum sonrasında Fahriye Evcen'in hızlı bir şekilde eski formuna kavuşmasının ardından dikkat çekiyor.

Evcen, son olarak 13.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından İsviçre'de çekilen fotoğraflarını buz küpü emojisiyle paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.





