Fahriye Evcen 11 Yıl Sonra Aynı Kampüste! Eski Yuvada Duygusal Paylaşım

Fahriye Evcen, yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne geri döndü. Ünlü oyuncu, Güney Kampüs'te verdiği pozlarla hem nostalji yaşadı hem de sosyal medyada gündem olmayı başardı. Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eski Yuvada Set Heyecanı

38 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez reklam çekimi için üniversite sıralarına döndü. Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi Güney Kampüsü’nde kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, duygusal anlar yaşadı. Yıllar önce öğrencilik yaptığı yerlerde yeniden bulunmak, oyuncuya adeta zaman yolculuğu yaşattı.

Paylaşımı Duygusal Notla Tamamladı

Ünlü isim, çekimlerden sonra kampüste çekilen kareleri Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafların altına ise "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu ekledi. Hayranları, bu nostaljik anları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Kısa sürede on binlerce beğeni alan gönderi, magazin gündeminde de geniş yer buldu.

Projelerden Uzak, Gündemden Uzak Değil

Bir süredir yeni bir dizi ya da film projesinde yer almayan Fahriye Evcen, buna rağmen adından sıkça söz ettiriyor. Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evcen’in üniversite kampüsünde verdiği pozlar, hayranları tarafından “zarif ve duygusal” olarak yorumlandı.

Boğaziçi Kampüsü'nde Güzel Kareler

Çekimlerin yapıldığı kampüs, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olarak biliniyor. Evcen’in burada yeniden kamera karşısına geçmesi, mezun olduğu okuluna duyduğu bağlılığı da gözler önüne serdi. Oyuncunun pozlarında hem profesyonellik hem de nostalji hissi dikkat çekti.