Ezgi Şenler’den “Kara Kış”ta Sürpriz Karakter

TRT Tabii’nin özel projelerinden biri olan “Kara Kış” dizisi, başarılı oyuncu kadrosuna bir yenisini daha ekledi. 1939 Erzincan depreminde aldığı kritik kararla tarihe geçen savcı İzzet Akçal’ın hikâyesini anlatan bu dizinin çekimleri 7 Mayıs’ta son bulacak.

Ezgi Şenler, Kara Kış’a Katıldı!

Murat Yıldırım’ın başrolünde olduğu, Meg Yapım imzalı “Kara Kış” dizisi, izleyicileri tarihin derinliklerine götürmeye hazırlanırken, genç ve başarılı oyuncu Ezgi Şenler de kadroya katıldı.

Saime’ye Hayat Verecek

Ezgi Şenler, dizide savcı İzzet Akçal’ın (Murat Yıldırım) kızına, Saime karakterine hayat verecek. 1960 askeri darbesi sonrası Yassıada'da babasını savunmaya çalışan Saime’nin hikâyesi, dizinin dikkat çeken ana karakterlerinden birini oluşturuyor.

Kara Kış’ın Hikayesi

“Kara Kış”, 1939 Erzincan depremi ve sonrasında yaşanan tarihi olayları ekranlara taşırken, savcı İzzet Akçal’ın hayatını merkez alıyor. Dizi, dönemin önemli figürlerine ve olaylarına ışık tutarken, Ezgi Şenler’in katılımıyla daha da dikkat çekici hale geliyor.