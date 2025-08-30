Ezgi Şenler Çocukluk Aşkı Ömer Gürgen ile Evlendi

Ezgi Şenler’in Mutlu Günü

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, uzun süredir birlikte olduğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi. Çift, bugün gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirdi. Nikâh töreninde mutlulukları yüzlerinden okunan Şenler ve Gürgen, sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Düğüne Ünlü İsimler Katıldı

Özel davetlilerin yer aldığı düğünde, çiftin yakın dostları ve meslektaşları da hazır bulundu. Eğlenceli anların yaşandığı gecede, ünlü oyuncu dostlarıyla doyasıya eğlendi. Böylece Şenler, hayatının en özel gününde hem ailesi hem de sanat camiasından birçok ismi yanında buldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflar, hayranların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şenler’in gelinliği ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Böylece oyuncunun en mutlu anları, milyonlarca kişiyle buluştu.

Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen’in Hikayesi

Ezgi Şenler, çocukluk yıllarında tanıştığı Ömer Gürgen ile uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyordu. Bu özel bağ, bugün nikâh masasına taşındı. Çift, birlikte çıktıkları bu yeni yolculukta dostlarının ve hayranlarının desteğini arkasına aldı.