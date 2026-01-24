Ezgi Mola’dan Oğlu Can İle Duygusal Paylaşım: Sarı Çizgi Sınırımız!

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Ünlü oyuncu, oğlu Can ile olan eğlenceli ve duygusal anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ancak Mola, başından beri sürdürdüğü bir kuralı yine bozmadı. Oğlu Can’ın yüzünü hiçbir zaman tam olarak göstermeyen ünlü anne, bu gizliliği koruma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Özellikle çocuğunun mahremiyetine önem veren sanatçı, bu duruşuyla takdir topluyor.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı Arasındaki Ayrılık Süreci

Sevilen oyuncu, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile 2023 yılında dünya evine girmişti. Bu mutlu birliktelikten kısa süre sonra çift, aynı yıl içerisinde oğulları Can’ı kucağına aldı. Aile hayatlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, bir süre sonra beklenmedik bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Takvimler 25 Haziran 2025 tarihini gösterdiğinde, Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı resmi olarak boşandı. Bu boşanma haberi magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Ayrılığın ardından Mola, tüm enerjisini ve vaktini oğlu Can’a ayırmaya başladı.

Sarı Çizgi Sınırı ve Duygusal Mesajın Detayları

Başarılı sanatçı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından oğluyla yeni kareler yayınladı. Mola, bu fotoğrafların altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Ünlü isim, paylaşımına " "Sarı çizgi şimdilik sınırımız Can… Bir zaman sınır işimize yarayacak, sonra onları aşmak mükemmel olacak… Seni çok seviyorum." notunu yazdı.

Oğlu Can’ın Yüzünü Neden Gizliyor?

Ünlü yıldızın bu tutumu aslında birçok hayranı tarafından merakla takip ediliyor. Diğer birçok ünlü ebeveyn gibi Mola da çocuğunun özel hayatını ön planda tutuyor. Dijital dünyanın kalabalık ortamından oğlunu korumak isteyen Ezgi Mola, paylaşımlarında genellikle Can’ın arkadan çekilmiş fotoğraflarına yer veriyor. Bu durum, oyuncunun ne kadar dikkatli bir anne olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca paylaşımlarındaki samimiyet, takipçilerinin her seferinde beğenisini kazanıyor.