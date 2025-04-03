Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir

Ezgi Eyüboğlu, aşkın ve sevginin hayatın en önemli parçaları olduğunu ve aşksız bir hayatın eksik olduğunu söyledi.

Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 13:33

Ezgi Eyüboğlu, 'Kalbim Seni Seçti', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Adı Mutluluk', 'Payitaht Abdülhamid', ve 'Teşkilat' gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınan başarılı oyuncu, Mag dergisine verdiği röportajda, oyunculuk kariyerinden ve aşka olan bakış açısından bahsetti.

Ezgi Eyüboğlu Aşkı ve Hayatını Anlatıyor

Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğa başlama kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Aldığım kararların en büyüğü; oyunculuğa başlamış olmam. Şu an olduğum kişinin büyük bir parçası o.” Oyunculuk kariyerinde kazandığı deneyimlerin, ona hayatın farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunduğunu belirten Eyüboğlu, meslek seçiminde kalbinin gücüne inandığını vurguladı.

Aşka Dair Düşünceleri

Aşkla ilgili de samimi açıklamalar yapan oyuncu, “Kalple mantık arasında uçurum olmamalı ama her zaman kalp ağır basar. Aşkta mantık devreye giriyorsa, o gerçekten aşk mıdır diye bir sorgularım,” dedi.
Eyüboğlu, aşksız bir hayatı ise eksik bulduğunu belirterek, “Aşksız, sevgisiz hayat biraz eksik geliyor bana,” ifadelerini kullandı.

Ezgi Eyüboğlu'nun Aşk Anlayışı

Ezgi Eyüboğlu’nun, aşkı ve hayata dair bakış açısı, birçok takipçisi tarafından beğenildi. Gönülden ve kalpten gelen duygulara öncelik veren Eyüboğlu, aşkın ve sevginin hayatın en önemli parçalarından biri olduğunu düşünüyor.

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