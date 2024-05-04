Ezel ekibi yıllar sonra bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı salladı

Yıllar önce başrollerini Cansu Dere ve Kenan İmirzalioğlu'nun paylaştığı ve 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinin yıldızları, uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Ezel ekibi yıllar sonra bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-05-2024 09:11

Ezel dizisinin finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Kerem Deren ve Pınar Bulut'un senaryosunu yazdığı, Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz gibi ünlü isimlerin unutulmaz performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Ezel dizisinin yıldızları, uzun yıllar sonra yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü partisinde bir araya geldi. Cem Karcı'nın doğum günü kutlamasında ekip olarak çektikleri fotoğrafı Sedef Avcı sosyal medya hesabından paylaştı.

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