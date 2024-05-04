Ezel ekibi yıllar sonra bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı salladı

Ezel dizisinin finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Kerem Deren ve Pınar Bulut'un senaryosunu yazdığı, Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz gibi ünlü isimlerin unutulmaz performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Ezel dizisinin yıldızları, uzun yıllar sonra yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü partisinde bir araya geldi. Cem Karcı'nın doğum günü kutlamasında ekip olarak çektikleri fotoğrafı Sedef Avcı sosyal medya hesabından paylaştı.