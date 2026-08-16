Eylül Lize Kandemir Şoke Etti! 1,10 Promil Alkollü Çıktı

Masumiyet Müzesi oyuncusu Eylül Lize Kandemir, Sarıyer’deki trafik kontrolünde 1,10 promil alkollü çıktı. Oyuncunun ehliyetine el konulup ceza kesildi.

Eylül Lize Kandemir Şoke Etti! 1,10 Promil Alkollü Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 12:02

Kardeşlerim dizisinde Yasmin karakteriyle tanınan son olarak Masumiyet Müzesi’nde Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkan Eylül Lize Kandemir bu kez oyunculuğuyla değil trafikte yaşadığı olayla gündeme geldi.

Genç oyuncu İstanbul Sarıyer’de gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında durduruldu. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Kandemir’in ehliyetine el konuldu.

Sarıyer’de Trafik Uygulamasına Takıldı

Edinilen bilgilere göre Eylül Lize Kandemir Sarıyer’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında durduruldu. Rutin kontrol kapsamında oyuncuya alkolmetre testi yapıldı.

Test sonucunda Kandemir’in 1,10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun ardından ekipler tarafından gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olayın ardından genç oyuncunun ehliyetine el konulurken hakkında ayrıca trafik cezası uygulandı.

Oyunculuğuyla Tanınmıştı

Eylül Lize Kandemir özellikle Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Yasmin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı. Genç oyuncu daha sonra farklı projelerde de yer alarak kariyerini sürdürdü.

Son dönemde ise Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini canlandırmasıyla adından söz ettiriyordu. Ancak bu kez gündeme gelme nedeni ekranlardaki performansı değil trafikte yaşanan bu olay oldu.

Ehliyetine El Konuldu

Alkolmetre sonucunun ardından Kandemir hakkında yasal işlemler başlatıldı. Oyuncunun ehliyetine el konulurken trafik cezası da kesildi.

Yaşanan olay özellikle genç oyuncunun hayranları arasında da dikkat çekti. Kandemir’in trafik kontrolünde alkollü çıkması sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Şimdilik oyuncudan olayla ilgili kamuoyuna yansıyan ayrıca bir açıklama bulunmuyor. Yaşananların ardından Kandemir’in ehliyetinin ne kadar süreyle geri alınacağı ve uygulanacak diğer işlemler ise ilgili trafik mevzuatı kapsamında belirlenecek.

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