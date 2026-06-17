Eylem Çelik’ten Mehmet Ali Erbil Hamlesi! Uzaklaştırma Kararı Çıktı

Eylem Çelik Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. İddialar sonrası başlayan kriz yargıya taşındı gözler Erbil cephesinde.

Eylem Çelik’ten Mehmet Ali Erbil Hamlesi! Uzaklaştırma Kararı Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 22:44

Sosyal medya fenomeni Eylem Çelik son günlerde adı aşk iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Bu gelişme magazin dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

İddialar Ve Karşılıklı Açıklamalar

Olay aslında bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. İddialara göre Mehmet Ali Erbil ile genç fenomen arasında bir yakınlaşma olduğu öne sürülmüştü. Ancak Eylem Çelik bu iddiaları net bir şekilde reddetti.

Çelik sürecin aslında iddia edildiği gibi bir “aşk hikayesi” olmadığını tamamen farklı geliştiğini ifade etti. Yaşananların magazinde yanlış yansıtıldığını ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

“İş Görüşmesi” Diyerek Başlayan Süreç

Eylem Çelik daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine sosyal medya üzerinden ulaşıldığını ve iş fırsatlarıyla ilgili konuşulduğunu söyledi. Oyunculuk kariyeri için destek olunabileceği yönünde bir görüşme teklif edildiğini belirtti.

Bu nedenle görüşmeye “iş konuşması” düşüncesiyle gittiğini ifade eden Çelik sonrasında olayların farklı bir boyuta evrildiğini iddia etti. Bu süreç onun için oldukça rahatsız edici bir deneyim haline gelmiş.

Hukuki Süreç Başladı

Yaşananların ardından Eylem Çelik hukuki yollara başvurduğunu açıkladı. Mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen fenomen artık bu sürecin yargı üzerinden ilerleyeceğini belirtti.

Ayrıca adının bir daha bu iddialarla anılmasını istemediğini ve kariyerine odaklanmak istediğini de özellikle vurguladı.

Gözler Mehmet Ali Erbil Cephesinde

Kararın açıklanmasının ardından tüm gözler Mehmet Ali Erbil tarafına çevrildi. Ünlü ismin bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Şu ana kadar taraflar arasındaki gerilim büyümüş durumda ve olayın yargıya taşınmasıyla birlikte magazin gündeminde daha uzun süre konuşulacağı tahmin ediliyor. Gelişmeler oldukça yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor ve bu süreç şimdiden en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

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