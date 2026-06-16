Eylem Çelik İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil ile Neler Yaşandı?

Eylem Çelik Mehmet Ali Erbil hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Yaşadıklarını anlatan genç isim hukuki süreç başlatacağını söyledi.

Eylem Çelik İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil ile Neler Yaşandı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 18:32

Son günlerde sosyal medyada ve magazin dünyasında adı Mehmet Ali Erbil’le birlikte anılan Eylem Çelik yaşadıklarını ilk kez açık açık anlattı. 21 yaşındaki genç isim olayların dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyerek oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Nasıl Tanıştılar?

Eylem’in anlattığına göre Mehmet Ali Erbil uzun bir süre boyunca ona Instagram üzerinden mesaj atmış. Eylem de öğrenci olduğunu ve oyunculukla ilgilendiğini söyleyince Erbil İstanbul’a geldiğinde görüşebileceklerini belirtmiş. Genç kız bunu kariyeri için bir fırsat olarak gördüğünü söylüyor.

İlk buluşmalarını İstinye’de bir kafede gerçekleştirdiklerini anlatan Eylem görüşmenin oldukça normal geçtiğini ifade ediyor. Daha sonra Mehmet Ali Erbil’in bazı evraklar vereceğini söyleyerek kendisini evine davet ettiğini iddia ediyor. O da bu davetin iş konuşmalarıyla ilgili olduğunu düşünerek kabul etmiş.

Evde Yaşandığını İddia Ettiği Olay

Eylem’in açıklamalarına göre olayların seyri eve gittikten sonra değişmiş. Eve girdiklerinde kapıyı Erbil’in yardımcısı açmış ve içeride birkaç kişi daha bulunuyormuş.

Genç kız eve girdikten kısa süre sonra lavaboyu kullanmak istediğini ve dönüşünde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştığını söylüyor. İddiasına göre lavabodan çıkar çıkmaz Mehmet Ali Erbil’in canlı yayın açtığını fark etmiş. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirten Eylem çok rahatsız olduğunu ve hemen evden ayrıldığını dile getiriyor.

Bununla da kalmadığını söyleyen genç isim Mehmet Ali Erbil’in kendisine “Asistanım ol, sevgilim ol, benimle yaşa” gibi ifadeler kullandığını öne sürüyor. Yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ve kendisini son derece kötü hissettiğini ifade ediyor.

Dava Açacağını Söyledi

Eylem Çelik, yaşananların ardından hukuki yollara başvurmaya karar verdiğini açıkladı. Özellikle sosyal medyada ortaya çıkan yorumlar ve hakkında oluşan algının kendisini çok yıprattığını söylüyor.

İnsanların onu bu olay üzerinden tanımaya başlamasından rahatsız olduğunu belirten Eylem, psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade etti. Kendisinin haksız yere suçlandığını düşündüğünü söyleyen genç kız bu nedenle Mehmet Ali Erbil’e dava açacağını duyurdu.

Şimdilik olayın iki tarafı da kendi açıklamalarını yaparken konunun nasıl sonuçlanacağı ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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