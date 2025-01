Evrim Doğan: Her düşüş bana yeni şeyler öğretti

Oyunculuğun, kişisel hayaller ve toplumun sanata dair beklentileri arasında bir denge gerektirdiğini aktaran Evrim Doğan “Kendi beklentilerim arasında ün, şan, şöhretten daha ziyade kendimi ifade etme, sınırlarımı zorlama ve hem mesleki hem de kişisel olarak büyümek öncelikli… Öte yandan, toplumun, sanatı bir eğlence unsuru olarak görmesi ya da belirli kalıplar içerisinde değerlendirmesi gibi farklı yargıları olabilir. Kendim ve toplum arasındaki bu dengeyi kurarken, yolum dürüst ve samimi olmaktan geçiyor. Kendi inandığım değerleri hiçe saymadan işimi yapmaya devam… İzleyicinin de ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyorum. Bir sanatçı hem toplumu yansıtmalı hem de ona yeni bakış açısı sunabilmelidir.” diye konuştu.

“Bugüne kadar üstlendiğim roller arasında, gerçek hayatta bana çok uzak bir karakteri canlandırmak beni hep zorladı; ama her zaman, karakter bana ne kadar yakın olursa olsun yine de karakterin motivasyonunu anlamak, dünyasını içselleştirmek ve tüm bunları izleyiciye doğru şekilde yansıtmak, yoğun bir çalışma ve zaman gerektirirdi.” diye konuşan Doğan “Bu, tek başına bir yolculuk değil; yönetmenimin ve ekip arkadaşlarımın rehberliği bana her zaman yardım etmiştir. Ayrıca karaktere dair empati oluşturabilmek ve farklı bakış açıları geliştirebilmek için çokça gözlem yapmaya çalışırım. Her zorluk aslında bir oyuncu için kendini de yeniden keşfetmek için bir fırsat; bu yüzden en zorlu roller aynı zamanda en öğretici olanlar. Yirmi yıl boyunca, tiyatroda sayamayacağım kadar çok rolü canlandırdım ama bu soruyu televizyon projeleri açısından cevaplarsam “Bizim Hikaye”de “Şeyma” diyebilirim. Evden çıkamayan, obsesif kompulsif, takıntılı, temizlik hastası, yaralı bir anneydi o…” diyerek sözlerini noktaladı.