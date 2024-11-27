Evrim Alasya’dan Paris Pozları: “Kerem Bey Nerede?”

Instagram’da 423 bin takipçiye sahip olan oyuncunun paylaştığı Paris manzaralı fotoğraflar, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak karelerde sevgilisi Kerem Alışık’ın yer almaması, hayranlar arasında merak uyandırdı.

Takipçilerden biri, “Kerem Bey neden yok?” diye sorarken, bir diğeri “Ayrı mı tatil yapıyorsunuz?” şeklinde yorumda bulundu.

Paris sokaklarında gezintiye çıktığını ve şehrin keyfini sürdüğünü gösteren karelerle beğeni toplayan Alasya, herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, oyuncunun tatile yalnız mı gittiği, yoksa Kerem Alışık ile birlikte olup olmadıkları konusunda soru işaretlerini artırdı.