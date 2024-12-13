Evrim Alasya’dan olay itiraflar: 'Aldatıldım'

Hakan Gence'nin Youtube programına konuk olan Evrim Alasya, aldatıldığını söyledi.

Evrim Alasya’dan olay itiraflar: 'Aldatıldım'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2024 18:55

2003 yılından bu yana ekranların sevilen yüzlerinden biri olan başarılı oyuncu Evrim Alasya, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Alasya, geçmişte yaşadığı bir aldatılma hikayesini anlattı.

“Aldatıldım ve bunu yakaladım,” diyen Evrim Alasya, “Bir mesajla yakaladığım da oldu, üçüncü kişinin bana ulaştığı durumlar da oldu. Ama bunlar bana güç kattı ve hayata daha sağlam basmayı öğrendim,” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı.

Aşka dair açıklamalarının ardından anne olma fikrine de değinen Alasya, şu sözlerle dikkat çekti:
“Çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Ben Evrim ile uğraşmayı seviyorum. Evrim ile yolculuk yapmayı seviyorum. Olursam çok iyi anne olacağımı düşünüyorum ama bu büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu göze alacak cesareti hiçbir zaman bulamadım.”

Kendi yaşam şeklini kurmuş olmanın mutluluğunu dile getiren güzel oyuncu, “Hayatıma yön veren, beni ben yapan bir düzenim var. Bu düzeni kurarken her adımımı bilinçle attım ve bundan dolayı çok mutluyum,” dedi.

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