Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşk mı yaşıyor?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan Evrim Alasya'nın, tiyatro sahnesindeki rol arkadaşı Kerem Alışık ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Aşk Biter Mi?" tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran oyuncuların, iş arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü konuşuluyor. İkilinin, Londra tatiline giderken el ele görüntülendiği iddiası magazin camiasında yankı uyandırdı. Ancak hem Evrim Alasya hem de Kerem Alışık cephesinden henüz bu iddialara dair bir açıklama gelmedi.

Evrim Alasya'nın kısa süre önce Saba Tümer'in YouTube kanalına verdiği röportajda, "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" açıklaması da dikkat çekerken, bu açıklamanın ardından ortaya atılan aşk dedikoduları hayranlarını meraklandırdı. İkilinin ilişkisiyle ilgili gözler, taraflardan gelecek açıklamaya çevrildi.