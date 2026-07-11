Çeşme Sahillerinde Aşk Rüzgarı: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı El Ele Denizde!

Türk pop müziğinin üretken ismi Oğuzhan Koç'la ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren sevgilisi Hazal Subaşı yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Çeşme'de atıyor. Magazin dünyasının en uyumlu ve dengeli çizgisine sahip gözde çiftlerinden biri olan ikili Alaçatı'da çıktıkları yaz tatilinde ilk kez bu kadar samimi ve el ele objektiflere takıldı.

Ege'nin sıcak güneşi altında popüler bir plajda görüntülenen ünlü çift günün büyük bir bölümünü localarında baş başa dinlenerek, sohbet ederek geçirdi.

Karın Kasları Dikkat Çekti: Denizde Romantik Anlar

İlerleyen saatlerde sıcağın etkisini artırmasıyla birlikte kendilerini serin sulara bırakmak isteyen Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı el ele denize girdi. Deniz içindeki neşeli ve romantik halleriyle dikkat çeken çiftten Oğuzhan Koç'un belirgin karın kasları ve fit görüntüsü sahildeki tatilcilerin gözünden kaçmadı. Yaz sezonuna oldukça sıkı hazırlandığı görülen ünlü şarkıcının bu çabasız fit tarzı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncu Hazal Subaşı ise suyun soğukluğundan dolayı üşüyünce yüzmekten vazgeçerek deniz keyfini kısa kesti. Sevgilisini yalnız bırakmayan Koç, Subaşı'yla birlikte localarına geri döndü.

Evlilik Sorularına Net Yanıt

Öte yandan parmakla gösterilen ilişkileriyle sık sık evlilik sorularına maruz kalan çiftten Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde bu konuya dair merak edilenleri samimiyetle yanıtlamıştı. İş takvimlerinin yoğunluğundan dert yanan başarılı sanatçı gelecek planlarıyla ilgili şu net ve esprili açıklamayı yapmıştı:

"Şu an tatildeyiz tatili bitirelim. Çok çalıştık biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah."

Bu açıklamaların ardından gelen Çeşme tatili kareleri ikilinin sonbahar öncesi stres attığı ve ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiği şeklinde yorumlandı. Dijital dünyada ve magazin bloglarında dakikalar içinde yüksek etkileşim oranlarına ulaşan bu neşeli sahil fotoğrafları haftanın en çok konuşulan, iç ısıtan magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.