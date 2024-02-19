Evlilik teklifi geldi! Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evleniyor!

Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Çift yaz aylarında Çeşme'de nikah masasına oturacak.

Evlilik teklifi geldi! Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evleniyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2024 09:29

Tolga Sarıtaş'ın, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi yaptığı öğrenildi.  Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sarıştaş, Mayruk'a  evlilik teklifi sırasında muhteşem bir tektaş takdim etti. Zarif tasarımıyla dikkat çeken yüzük, Zeynep Mayruk’un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okunuyordu.

YAZA DÜĞÜN VAR!

Bu arada çiftin yaz aylarında Çeşme'de nikah masasına oturacağı öğrenildi. Zeynep Mayruk'ın gelinliğini kendisinin tasarlayacağı da konuşulanlar arasında. 

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