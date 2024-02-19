Evlilik teklifi geldi! Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evleniyor!

Tolga Sarıtaş'ın, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi yaptığı öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sarıştaş, Mayruk'a evlilik teklifi sırasında muhteşem bir tektaş takdim etti. Zarif tasarımıyla dikkat çeken yüzük, Zeynep Mayruk’un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okunuyordu.



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Bu arada çiftin yaz aylarında Çeşme'de nikah masasına oturacağı öğrenildi. Zeynep Mayruk'ın gelinliğini kendisinin tasarlayacağı da konuşulanlar arasında.