Evliliğe İlk Adım! Derya Uluğ ve Asil Gök Nişanlandı!

Derya Uluğ ile Asil Gök aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Uzun ilişkilerini evlilik yoluna taşıyan çift gündem oldu.

Evliliğe İlk Adım! Derya Uluğ ve Asil Gök Nişanlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 22:06

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök uzun süredir devam eden ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Çift ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sıcak bir törenle nişanlandı.

Evlilik Yolunda İlk Büyük Adım

Bir süredir birlikte olan çift aslında ilişkilerini gizli saklı yaşamayan ama çok da göz önünde tutmayan isimlerdi. Şubat ayında Asil Gök’ün yaptığı sürpriz evlilik teklifine “evet” diyen Derya Uluğ bu kez de nişan yüzüğünü takarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atmış oldu.

Törenin oldukça samimi ve aile arasında gerçekleştiği büyük bir şatafattan uzak daha çok yakın çevrenin katıldığı bir organizasyon olduğu konuşuluyor.

Aile Ve Yakın Dostlar Bir Aradaydı

Nişan töreninde çiftin ailesi ve en yakın dostları hazır bulundu. Derya Uluğ ve Asil Gök tören boyunca oldukça mutlu ve heyecanlı görünürken yakın çevrelerinin de bu mutluluğa ortak olduğu görüldü.

Sosyal Medyada Mutluluk Paylaşıldı

Törene katılan arkadaşların yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde nişandan ilk kareler de ortaya çıktı. Bu paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü ve çiftin hayranları tarafından çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.

Özellikle uzun süredir birlikte olan çiftin bu adımı atması takipçileri tarafından “beklenen mutlu haber” olarak yorumlandı.

Uzun Süreli İlişkinin Sonucu

Derya Uluğ ve Asil Gök ilişkisi aslında magazin dünyasında en istikrarlı birlikteliklerden biri olarak biliniyor. Yıllardır süren bu beraberlik zaman zaman gündeme gelse de genelde sakin ve dengeli bir şekilde ilerledi.

Şimdi ise bu ilişkinin nişanla resmileşme yoluna girmesi hayranları için de sevindirici bir gelişme oldu. Çiftin önümüzdeki süreçte düğün planlarıyla ilgili yeni adımlar atması bekleniyor.

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