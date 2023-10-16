Ev sahipleri dikkat! Kiracılar binlerce liralık tazminata hak kazanabilir

Son yıllarda ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı. Uzmanlara göre, bundan sonra ev sahipleri, kiracılarını haksız yere evden çıkarttıklarında, belirli şartlar altında ciddi tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Ancak, bu tazminatın her durumda geçerli olmadığını belirten uzmanlar, hangi koşullarda bu hakkın kullanılabileceğini açıkladılar.

Kiracılar Hangi Koşullarda Tazminat Alabilir?

Uzmanlara göre, kiracıların ev sahiplerinden tazminat alabilmesi için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar şunlar:

Kiracılar, kira sözleşmelerine sadık kalmalıdır. Kira bedelini zamanında ödemek ve sözleşme koşullarına uymak, tazminat hakkını korumak için önemlidir.

Kiracılar, ev sahiplerinin kendilerini haksız bir şekilde evden çıkarttığını ispatlamalıdır. Bu durumu kanıtlayacak belgeler ve deliller sunmak, tazminat taleplerinin kabul edilmesini sağlayabilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansen Erdoğan, ev fiyatlarındaki orantısız artışın ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdiğini vurguladı. Erdoğan, "Ev sahipleri, kiracıları türlü bahanelerle evden çıkarmaya başladı. Gayrimenkul fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kira bedellerinin yüksek oluşu, kiracı ve kiralayan arasında ciddi oranda ihtilafa sebebiyet vermektedir. Öyle ki hukuk mahkemelerinde görülen davaların ciddi bir çoğunluğunu kira davaları oluşturmaktadır. Hal böyle olunca artan yüksek kiralar karşısında, ev sahipleri mevcut kiracıları evden çıkararak daha yüksek meblağlara kiraya verme eğilimine girmişlerdir. Haksız ya da mesnetsiz tahliyeler karşısında da ev sahiplerinin kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğü getirilmiştir." şeklinde konuştu.

Bu yeni düzenleme, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde daha fazla adalet sağlamayı hedefliyor. Kiracılar, haklarını korumak için kira sözleşmelerine ve kanuni haklara dikkat etmelidirler. Böylece, haksız çıkartılmaları durumunda tazminat alma hakkına sahip olabilirler. Ev sahipleri ise bu yeni düzenlemeye dikkat etmeli ve kiracılarını haksız yere çıkartmamalıdır.

Ev sahiplerine kiracılara tazminat ödeme yükümlülüğü getiren yeni düzenlemeye dikkat! Cansen Erdoğan, bu önemli konuda açıklamalarda bulunarak, ev sahiplerini uyardı.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Artık ev sahipleri, kiracılarına tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Cansen Erdoğan'ın açıklamalarına göre, bu durumlar şu şekilde özetlenebilir:

Bir ev ya da iş yeri satın alan yeni malik, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtar göndererek, kiracının altı ay sonra taşınmazı boşaltmasını talep edebilir. Bu durumda, kiracının kira sözleşmesinin süresi henüz dolmamış olsa bile taşınmazı terk etmek zorunda kalması halinde, eski malikten tazminat talep edebilir. Bu tazminat talebi, kiracının yaptığı masrafları ve gelir kayıplarını içerebilir.

Borçlar Kanunu'nun 350. maddesine göre, kiracının kendisinin, eşinin, alt veya üst soyunun ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da işyerine ihtiyacı olduğu durumlarda, kiracının tahliyesi dava yoluyla talep edilebilir. Ancak bu talebin gerçek olduğu ve ispatlandığı durumlarda geçerlidir. Ev sahibi, haklı neden olmaksızın kiracıyı tahliye etmişse, kiracı bu haksız tahliye nedeniyle ev sahibinden tazminat talep edebilir.

Bu yeni düzenlemeler, ev sahibi-kiracı ilişkilerini dengelemeyi amaçlamaktadır. Kiracılar, haklarını korumak ve tazminat hakkını kullanmak için gerekli adımları atmaları gerekecektir. Ev sahipleri ise bu yeni kurallara dikkat etmeli ve kiracılarını haksız yere çıkartmamalıdır.

Tadilat nedeniyle evlerinden çıkarılan kiracıların haklarına vurgu yapan Erdoğan, "Evlerinde tadilat yapıldığında, kiracılara tadilat tamamlandıktan sonra geri dönme hakkı tanınacaktır. Kiralanan taşınmazlar önemli bir onarıma veya tamire tabi tutulacaksa ve bu süreçte taşınmazın kullanımı mümkün değilse, kira veren, kiracının tahliyesini talep etmek amacıyla dava açarak kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiralanan konut, yeniden inşa veya imar amacıyla boşaltıldığında, haklı bir neden olmadıkça eski kiracı dışındaki bir kişiye kiralanamaz. Aksi halde ev sahibi kiracıya karşı tazminat yükümlülüğü altına girecektir." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarıyla kiracıların korunmasına yönelik önemli adımlar atılıyor. Ev sahiplerinin tadilat veya onarım süreçlerinde kiracıları mağdur etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede kiracılar, evlerinden çıkmak zorunda kaldıkları durumlarda, tadilat sonrası evlerine geri dönebilecekler.

Yasa değişikliğiyle birlikte, kiralanan taşınmazlar önemli bir onarıma veya tamire tabi tutulacaksa, kiracının evi terk etmesi gerekecektir. Ancak tadilat süreci sona erdiğinde, kiracılar haklarını geri kazanacaklar ve evlerine geri dönebilecekler. Bu düzenleme, kiracıların mağduriyetini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.

Kiracıların korunması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, kiralanan meskende tadilat veya onarım gerekliliği doğduğunda, ev sahipleri kiracılarına önceden bildirimde bulunmak zorunda olacaklar. Kiracıların evi terk etmesi gerektiğinde, tadilat tamamlandığında da kiracılar geri dönebilecekler. Bu düzenleme, hem kiracıları hem de ev sahiplerini korumayı hedeflemektedir.