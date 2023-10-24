Ev hanımlarını ilgilendiren o yasa meclisten geçti! Her ay düzenli ödeme alacaklar

Devlet, aile ekonomisine katkı sağlaması için ev hanımlarına her ay düzenli ödeme yapılacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu sıralar özellikle kadınların aile bütçesine katkıda bulunması için projeler geliştiriyor. Yıllardır ev hanımlarının emeklilik tartışması sürerken bakanlıktan ev hanımlarına emeklilik olmasa da yeni bir müjdeli haber geldi. Son dönemde geçim sıkıntısının arttığı ülkemizde çalışamayan kadınlar için bakanlık harekete geçti. Çalışamayan, çalışmayan ev hanımlarına her ay düzenli ödemeler gerçekleştirilecek. Bu ödemelerle ev hanımlarının ekonomik özgürlüklerini sağlaması ve aile bütçelerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Ödemeleri ise ilk etapta belirli şartları sağlayan ev hanımlarına yapılması konuşuluyor. Peki o şartlar neler?

AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMALARI HEDEFLENİYOR

İşsizliğin arttığı son dönemde ev hanımları aile bütçesine katkı sağlayamadıkları için devlete seslerini duyurmaya çalışıyordu. Son dönemde özellikle Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına dair çalışmalarını arttırmış ve yeni projeler gerçekleştirileceğini söylemişti. Onlardan birisi de ev hanımlarına yapılacak aylık destek ödemeleriydi. Projede sona gelindi. Meclisten geçmesi düşünülen proje kapsamında ev hanımlarına aylık olarak 2758 TL nakit destek yardımı yapılacak. Ancak bu ödemeyi tüm ev hanımları değil ilk etapta bazı şartları sağlayan pilot uygulama olan ev hanımları alacak.

EV HANIMLARINA BÜYÜK NAKİT DESTEK

Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev hanımlarına vereceği 2758 TL nakit desteğinden kimler faydalanabilir?

Ev hanımlarının yıllardır beklediği müjdeli haber nihayet geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına aylık ödeme yapılacağını duyurdu. Söz konusu ödemeyle kadınların ev ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Peki bu ödemeyi kimler alabilecek? Çalışmayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan ev hanımlarına bakanlık tarafından her ay düzenli ödemeler gerçekleştirilecek. Bu ödemeler ilk etapta eşini kaybetmiş, çocuklu ev hanımlarına yapılacak. Başvurularını e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ile yapılacağı destek ödemesinde, şartları sağlayan kadınlar bir yıl boyunca uygulamadan faydalanabilecekler. Bakanlık tarafından başvuru tarihinin önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle ev hanımlarının bakanlığın resmi sayfasını takipte kalmasında yarar olacaktır.