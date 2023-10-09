Ev almayı düşünenler için uzmanlar yanıtladı! Doğru zaman ne zaman?

Son dönemlerin gündeminde olan konut fiyatlarındaki değişiklikler, potansiyel alıcıları tedirgin ediyor. Piyasada meydana gelen dalgalanmalar, ev almayı planlayan birçok kişi için belirsizliklerle dolu bir süreç haline geliyor. Daha önce ev alanların elde ettiği yüksek karlar, şimdilerde piyasadaki düşüş nedeniyle kaygıya dönüşüyor. Pek çok kişi, "Ev almak için en uygun zaman ne?" sorusuna yanıt arıyor.

İkinci El Konutlarda Beklenen Düşüş

Yakın geçmişte ikinci el konut piyasasında gözlemlenen hızlı satış trendinin yerini düşüşe bıraktığı gözlemleniyor. Satılık ilanların sayısındaki artış, ikinci el konutlara olan talebin azaldığını gösteriyor. Bu azalmış talep, fiyatların düşmeye başlamasına neden olmuştur. Öyle ki, satışa 4 milyon 250 bin lira fiyatla sunulan bir dairenin değeri, sadece üç gün içinde 260 bin lira azalmıştır.

Piyasadaki bu değişiklikler, ev almayı düşünenler için bir fırsat olabileceği gibi bir risk de taşıyor. Ancak, uzmanlar piyasadaki bu düşüşün uzun vadede devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Bu belirsizlik ortamında, potansiyel alıcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi, uzman tavsiyelerini dikkate alması öneriliyor.

Sonuç olarak, konut piyasasında yaşanan bu dalgalanmaların ne kadar süreceği konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak, almayı planlayanların bilinçli bir şekilde hareket etmesi, piyasa koşullarını yakından takip etmesi ve uzman tavsiyelerini dikkate alması büyük önem taşıyor. Umarız, piyasada yaşanan bu dalgalanmalar en kısa sürede stabiliteye kavuşur ve potansiyel alıcılar için en uygun zamanın ne zaman olduğu sorusu yanıt bulur.



Ev almayı planlayan birçok kişi için önemli bir gelişme yaşanıyor. Piyasada beklenen indirimler gerçekleşmeye başladı. Farklı bölgelerde değişkenlik gösteren bu indirimler, yüzde 15 ila 20 arasında bir gerileme olarak kendini gösteriyor.

Borsa ve Faiz Oranlarındaki Değişiklikler Gayrimenkul Yatırımcısını Etkiliyor

Özellikle 3 milyon liralık dairelerin fiyatlarında gözlemlenen düşüşler dikkat çekici. Bu dairelerin fiyatları 2 milyon 500 bin liraya kadar gerilemiş durumda. Borsadaki artış, banka faizlerindeki ve mevduat faizlerindeki yükselmeler gayrimenkul yatırımcısının yönelimini değiştirmiş durumda.

Bu etkileşimler, ikinci el konut fiyatlarında son aylarda yüzde 15 ila 20 arasında değişen oranlarda düşüşlere yol açtı. Uzmanlar, bu düşüş trendinin devam edeceğini belirtiyor. Ancak ev almayı düşünenler, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle hareketlerini ertelemeye meyilli.



Ev Almak İçin Doğru Zaman Ne Zaman?

Ev almak isteyenlere tavsiyede bulunan uzmanlar, önümüzdeki kış döneminde ikinci el konut satış fiyatlarının daha da düşeceğini öngörüyorlar. Bu sebeple, ev almayı düşünenlerin yaklaşan kış dönemini değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyorlar.

Piyasadaki dalgalanmaları yakından takip edenler için uygun fırsatların kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu fırsatları değerlendirirken dikkatli ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor. Uzmanların önerilerini dikkate almak, bu süreçte büyük bir avantaj sağlayacaktır.