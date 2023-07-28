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Estetik işinden etti! Dilan Çiçek Deniz'in yerine Hafsanur Sancaktutan geldi

Bir mücevher firmasıyla reklam anlaşması yapan Dilan Çiçek Deniz’in sözleşmesi iddiaya göre iptal oldu. Yerine Hafsanur Sancaktutan seçildi. Sebep; Dilan Çiçek’in badem göz estetiği ve çene ameliyatı sonrası ifadesinin bozulması.

Estetik işinden etti! Dilan Çiçek Deniz'in yerine Hafsanur Sancaktutan geldi
Yayın Tarihi : 2023-07-28 12:32

Türkiye'nin tanınan mücevher firmalarından biriyle reklam anlaşması yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, iddiaya göre, estetik ameliyatlar sonrasında ifadesinin değişmesi nedeniyle sözleşmesi iptal edildi. Yerine ise genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan getirildi.

Dilan Çiçek Deniz'in mücevher firmasıyla yaptığı reklam anlaşması, oyuncunun markanın yüzü olarak çeşitli tanıtımlarda yer almasını içeriyordu. Ancak son dönemde yapılan estetik müdahalelerin ardından oyuncunun ifadesinin değiştiği ve reklam yüzü olarak beklenen etkiyi vermediği iddia edildi. Bu durumun marka tarafından dikkatle değerlendirilmesinin ardından sözleşme, karşılıklı anlaşarak iptal edildi.

Mücevher firmasının yeni tercihi ise adı genç yaşta başarılı projelerle anılan Hafsanur Sancaktutan oldu. Kendisiyle yapılan yeni anlaşma, güzel oyuncunun markanın prestijli reklamlarında boy göstereceği ve mücevherlerin zarafetini en iyi şekilde yansıtacağı belirtildi.

Dilan Çiçek Deniz'in estetik ameliyatları sonrası yaşadığı ifade değişikliği konusu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranları, oyuncunun doğal güzelliğini değiştirmesine üzülürken, bir kesim de kişisel tercihi olarak saygı gösterdi. Hafsanur Sancaktutan'ın mücevher firmasının yeni yüzü olarak seçilmesi ise hayranları ve takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

 

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