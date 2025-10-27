Eşref'in Kırmızı Rüya'sı

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir ekrana damga vurdu. Dizinin son bölümünde Nisan “Ah Yar” şarkısının klip çekiminde sahne performansı ve kırmızı elbisesi ile sanal medyada gündem oldu.

NİSAN GECENİN YILDIZI OLDU

Eşref Rüya’nın son bölümünde “Ah Yar” şarkısının klip çekiminde sahneye çıkan Nisan, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Olaylı klip çekiminin sahne arkası karelerini paylaşan Demet Özdemir’in zarafeti ve enerjik performansı, hem dizinin takipçilerini hem de moda tutkunlarını büyüledi.

“HER ZAMAN ÇOK GÜZEL”

Bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerden övgü dolu yorumlar geldi. Sanal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. Özdemir’e “Her zaman çok güzel, her daim kusursuz” şeklinde yorumlar yapıldı. Demet Özdemir’in seslendirdiği “Ah Yâr” adlı şarkısı, dijital platformlarda ve sanal medyada kısa sürede dikkat çekti. Şarkı, YouTube’da 2 milyon tıklanma sayısını geçti.

TIMS&B imzalı Eşref Rüya çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de