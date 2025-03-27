Eşref Rüya'nın Yeni Fenomeni: Büşra Develi ve Çiğdem Komiser

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi **'Eşref Rüya'**nın başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy yer alırken, dizide Büşra Develi'nin canlandırdığı Çiğdem karakteri de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu olan Çiğdem, Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde komiser olarak görev yapıyor. Yetimler örgütünü çökertmeye çalışan Çiğdem, dizinin en kilit karakterlerinden birisi haline geldi.

Büşra Develi'ye Övgüler Yağdı

Çiğdem karakteriyle ekranlarda boy gösteren Büşra Develi, gösterdiği performansla izleyicilerden tam puan aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Develi'nin rolüne büyük beğeni gösterdi. Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Develi, hayranlarından gelen övgü dolu yorumlarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya üzerinden "Bu Çiğdem Eşref'i yakacak", "Gözü kara komiser rolü çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Ekranın Yeni Fenomeni: Çiğdem

Büşra Develi'nin canlandırdığı Çiğdem karakteri, cesur, kararlı ve azimli bir polis memuru olarak öne çıkıyor. Eşref Rüya dizisinin en dikkat çekici karakterlerinden biri haline gelen Çiğdem, dizideki derinliğiyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Büşra Develi'nin bu rolde sergilediği başarılı performans, gelecekteki projeleri için de büyük bir umut vaat ediyor.