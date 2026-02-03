Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tanınmaz Halde: Demet Özdemir "Kaşsız" Modasına Uydu!

Eşref Rüya dizisindeki Nisan karakteriyle ve Çağatay Ulusoy ile yakaladığı uyumla reyting rekorları kıran Demet Özdemir, bu kez imajıyla gündemde. 17.1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar, ünlü oyuncunun hayranlarını şaşkına çevirdi.

"No Eyebrow" Akımının Yeni Yüzü

Based Istanbul dergisi için objektif karşısına geçen Özdemir, dünyada ve Türkiye'de ünlü isimler arasında hızla yayılan "no eyebrow" (kaşsızlık) akımına dahil oldu. Siyahlar içindeki asil tarzını, kaşlarını kapatan ya da rengini tamamen açan bu aykırı makyajla tamamlayan oyuncuya yorum yağdı.

Moda Rüzgarı: Daha önce Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin de denediği bu akım, Demet Özdemir’in yüz hatlarında bambaşka bir hava yarattı.

Siyah Şıklık: Dergi çekimi için tercih edilen siyah kombinler Özdemir'in zarafetini vurgularken, kaşlarının yokluğu odak noktasını tamamen gözlerine çekti.

Takipçilerinden Eleştiri ve Övgü Yağmuru

Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir’in bu cesur hamlesini "deneyysel bir sanat" olarak görenler ve "doğal hali çok daha güzel" diyenler olarak ikiye ayrıldı. Bazı yorumlar ise oldukça dikkat çekiciydi: