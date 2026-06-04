Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Tatilden Paylaştı!

Kanal D'nin ekran yolculuğuna başladığı günden beri izleyenleri ekrana kilitleyen yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen iddialı yapımlardan biri olan Eşref Rüya dizisinin yıldızları konuşulmaya devam ediyor. Güçlü hikayesiyle reyting listelerini altüst eden yapımın başrol oyuncusu yoğun set temposuna verdiği kısa bir tatil molasından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

Hem Ekranların Hem Sosyal Medyanın Yıldızı

Reyting rekortmeni dizi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Dizideki performansıyla her hafta izleyiciden tam not alan 34 yaşındaki güzel oyuncu Özdemir oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.

Güzelliği ve neşeli tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı aktrisin dijital dünyadaki gücü de göz kamaştırıyor. Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan oyuncunun pozları sevenleri tarafından tam not almaya devam ediyor.

Tatil Karelerine Kısa Sürede Yorum Yağdı



Eşref Rüya dizisinin sezon yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde alan ünlü güzel plaj tarzı ve doğal güzelliğiyle adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in tatilden paylaştığı yeni karelere çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Fotoğrafların paylaşılmasının ardından dakikalar içinde binlerce etkileşim alan ünlü ismin tatil pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri başarılı oyuncuya "Eşref Rüya'nın parlayan yıldızı", "Nisan karakteri sana çok yakıştı" ve "Tatil en çok sana yakışıyor" şeklinde övgü dolu mesajlar gönderdi.