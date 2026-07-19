Danla Bilic'in Sözleri Şok Etti! "Uyanabilecek miyim Dedim"

Danla Bilic yıllardır yaşadığı estetik sürecini ilk kez tüm açıklığıyla anlattı. "Uyanabilecek miyim diye düşündüm" diyen fenomen genç kızlara kritik uyarılarda bulundu.

Danla Bilic'in Sözleri Şok Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 16:08

Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi. Uzun zamandır yaşadığı sağlık sürecine dair ilk kez bu kadar açık konuşan fenomen isim geçirdiği operasyonların ardından yaşadığı zorlukları anlattı. Paylaşımında hem doktoru Mete Aksu'ya hem ekibine teşekkür eden Bilic yaşadığı deneyimin başka kadınlara da ders olmasını istediğini söyledi. Paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"Son Ameliyatta Sadece Uyanabilecek Miyim Diye Düşündüm"

Danla Bilic yıllar önce yaptığı bir estetik tercihinin bedelini uzun süre ödediğini ifade etti. Bu süreç boyunca şikâyet etmeyi kendisine yakıştırmadığını söyleyen Bilic son ameliyatında ise ilk kez gerçekten korktuğunu dile getirdi.

Ünlü fenomen "Son ameliyatıma kadar hep pozitif kalmaya çalıştım. Ama bu kez aklımdan sadece 'Uyanabilecek miyim?' sorusu geçti." sözleriyle yaşadığı endişeyi takipçileriyle paylaştı.

Doktoruna Özel Teşekkür Etti

Bilic paylaşımında operasyon sürecini yöneten doktoru Mete Aksu ve ekibine ayrıca teşekkür etti. Süreci detaylarıyla anlatmalarının estetik operasyon yaptırmayı düşünen birçok kişinin daha bilinçli karar vermesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kendi yaşadıklarının başka insanların aynı hataları yapmasını önlemesini istediğini söyleyen fenomen isim özellikle genç kadınların bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Sert Uyarısı Dikkat Çekti

Danla Bilic'in en çok konuşulan sözleri ise estetik operasyonlara ilişkin yaptığı uyarılar oldu. Bilic, yalnızca görüntü odaklı hareket eden ve hasta güvenliğini ikinci plana atan kişilere karşı takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı.

"Kendi fikrimdir ama güzelleştirme vaadiyle insanların canını hiçe sayan kişilerden uzak durun." diyerek yaşadığı deneyimin ardından bu konuda çok daha hassas hale geldiğini ifade etti.

Takipçilerinden Destek Mesajları Yağdı

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı geldi. Birçok takipçisi Danla Bilic'in yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatmasını cesur bulurken, estetik operasyon düşünen pek çok kişinin de bu açıklamalardan sonra kararını yeniden gözden geçirdiğini belirten yorumlar yapıldı. Bilic'in paylaşımı, estetik müdahalelerde bilinçli hareket etmenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Benzer Haberler
Ben Affleck Turnayı Gözünden Vurdu! Netflix’ten 587 Milyon Dolarlık İmza! Ben Affleck Turnayı Gözünden Vurdu! Netflix’ten 587 Milyon Dolarlık İmza!
Kenan İmirzalıoğlu Ve Sinem Kobal'dan Aşk Dolu Kare! Kenan İmirzalıoğlu Ve Sinem Kobal'dan Aşk Dolu Kare!
Aliye'nin Çocuk Yıldızı Arda Bambaşka Biri Oldu! Aliye'nin Çocuk Yıldızı Arda Bambaşka Biri Oldu!
Cem Uzan'dan Sürpriz Dönüş! Tek Fotoğraf Sosyal Medyayı Salladı Cem Uzan'dan Sürpriz Dönüş! Tek Fotoğraf Sosyal Medyayı Salladı
Survivor Yarışmacısı Stavros Floros'un Dönüşü Yürek Dağladı! Survivor Yarışmacısı Stavros Floros'un Dönüşü Yürek Dağladı!
Madonna, Shakira, Bieber Aynı Sahnede! Dünya Kupası Finali Karışacak Madonna, Shakira, Bieber Aynı Sahnede! Dünya Kupası Finali Karışacak
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme!
  • 18-07-2026 15:25

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! "İlişkimiz Devam Ediyor!"

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!
  • 13-07-2026 09:22

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!