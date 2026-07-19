Danla Bilic'in Sözleri Şok Etti! "Uyanabilecek miyim Dedim"

Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi. Uzun zamandır yaşadığı sağlık sürecine dair ilk kez bu kadar açık konuşan fenomen isim geçirdiği operasyonların ardından yaşadığı zorlukları anlattı. Paylaşımında hem doktoru Mete Aksu'ya hem ekibine teşekkür eden Bilic yaşadığı deneyimin başka kadınlara da ders olmasını istediğini söyledi. Paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"Son Ameliyatta Sadece Uyanabilecek Miyim Diye Düşündüm"

Danla Bilic yıllar önce yaptığı bir estetik tercihinin bedelini uzun süre ödediğini ifade etti. Bu süreç boyunca şikâyet etmeyi kendisine yakıştırmadığını söyleyen Bilic son ameliyatında ise ilk kez gerçekten korktuğunu dile getirdi.

Ünlü fenomen "Son ameliyatıma kadar hep pozitif kalmaya çalıştım. Ama bu kez aklımdan sadece 'Uyanabilecek miyim?' sorusu geçti." sözleriyle yaşadığı endişeyi takipçileriyle paylaştı.

Doktoruna Özel Teşekkür Etti

Bilic paylaşımında operasyon sürecini yöneten doktoru Mete Aksu ve ekibine ayrıca teşekkür etti. Süreci detaylarıyla anlatmalarının estetik operasyon yaptırmayı düşünen birçok kişinin daha bilinçli karar vermesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kendi yaşadıklarının başka insanların aynı hataları yapmasını önlemesini istediğini söyleyen fenomen isim özellikle genç kadınların bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Sert Uyarısı Dikkat Çekti

Danla Bilic'in en çok konuşulan sözleri ise estetik operasyonlara ilişkin yaptığı uyarılar oldu. Bilic, yalnızca görüntü odaklı hareket eden ve hasta güvenliğini ikinci plana atan kişilere karşı takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı.

"Kendi fikrimdir ama güzelleştirme vaadiyle insanların canını hiçe sayan kişilerden uzak durun." diyerek yaşadığı deneyimin ardından bu konuda çok daha hassas hale geldiğini ifade etti.

Takipçilerinden Destek Mesajları Yağdı

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı geldi. Birçok takipçisi Danla Bilic'in yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatmasını cesur bulurken, estetik operasyon düşünen pek çok kişinin de bu açıklamalardan sonra kararını yeniden gözden geçirdiğini belirten yorumlar yapıldı. Bilic'in paylaşımı, estetik müdahalelerde bilinçli hareket etmenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.