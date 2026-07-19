Cem Uzan'dan Sürpriz Dönüş! Tek Fotoğraf Sosyal Medyayı Salladı

Uzun zamandır kamuoyunun karşısına çıkmayan Cem Uzan yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemin konuşulan isimlerinden biri oldu. 2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan Uzan yıllar sonra paylaştığı tek bir kareyle sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Onu uzun süredir görmeyen birçok kişi yeni görüntüsünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşım

Cem Uzan sosyal medya hesabından Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Şık kıyafetleriyle objektif karşısına geçen ikilinin pozu kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Özellikle Uzan'ın uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkması paylaşımın çok konuşulmasına neden oldu.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları hem fotoğrafı hem Uzan'ın yıllar içindeki değişimini yorumlamaya başladı. Kimileri onu ilk bakışta tanımakta zorlandığını söylerken kimileri de uzun süredir sessizliğini koruyan ismin yeniden görünmesini sürpriz olarak değerlendirdi.

Uzun Süredir Gözlerden Uzak Yaşıyor

Hakkındaki davaların ardından 2009 yılında Türkiye'den ayrılan Cem Uzan o tarihten bu yana yaşamını yurt dışında sürdürüyor. Bu süreçte kamuoyunun karşısına çok fazla çıkmayan Uzan zaman zaman yaptığı sınırlı sosyal medya paylaşımları dışında sessiz kalmayı tercih etti.

Bu nedenle son paylaşımı sadece takipçileri değil magazin gündemini yakından izleyenler için de dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Uzun süredir yeni bir fotoğrafı görülmeyen Uzan'ın son hali kısa sürede farklı platformlarda paylaşılmaya başladı.

Son Hali Gündem Oldu

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada peş peşe yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar yılların Cem Uzan üzerindeki etkisini konuşurken bazıları ise onu yeniden gündemde görmenin şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Şimdilik Uzan cephesinden yeni bir açıklama gelmiş değil. Ancak tek bir paylaşım bile uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski iş insanı ve siyasetçinin yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmasına yetti.