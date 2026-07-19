3 Gün Arayla İki Acı! Soner Arıca Dayanamadı

Annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı 3 gün arayla kaybeden Soner Arıca memleketindeki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu. O anlar izleyenleri derinden etkiledi.

3 Gün Arayla İki Acı! Soner Arıca Dayanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 15:58

Soner Arıca hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Ünlü sanatçı haziran ayında önce annesi Altun Arıca'yı sadece üç gün sonra da çok sevdiği dayısı Kadir İnanır'ı kaybetti. Kısa aralıklarla yaşadığı bu iki büyük kayıp hem ailesini hem sevenlerini derinden etkiledi.

Uzun süre gözlerden uzak kalan Arıca bu sessizliğini memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 13. Fatsa Çınar Festivali'nde bozdu. Ancak bu konser onun için sıradan bir sahne deneyimi olmaktan çok uzaktı.

"Nasıl Yapacağım?" Diye Düşündüğünü Anlattı

Konser öncesinde duygularını paylaşan Soner Arıca 35 yıllık sanat hayatında ilk kez sahneye çıkıp çıkmama konusunda bu kadar kararsız kaldığını söyledi.

"İlk defa 'Nasıl yapacağım? Çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım?' diye düşündüm." sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlatan sanatçı yeniden sahneye dönüş için en doğru yerin memleketi Fatsa olduğuna karar verdiğini ifade etti. Bu yüzden ilk konserini burada vermek istediğini söyledi.

O Fotoğrafları Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Gecenin en duygusal anı ise sahnede yaşandı. Soner Arıca Kadir İnanır'ın unutulmaz filmi Dönüş ile hafızalara kazınan "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını hem annesi Altun Arıca'ya hem dayısı Kadir İnanır'a ithaf etti.

Şarkı söylenirken sahnenin arkasındaki dev ekranda annesi ve dayısının fotoğrafları belirdi. O anlarda duygularına hakim olamayan Arıca'nın gözleri doldu zaman zaman şarkısını söylerken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

İzleyiciler De Duygusal Anlar Yaşadı

Meydanı dolduran binlerce kişi de bu anlara sessiz kalamadı. Birçok izleyici gözyaşlarını gizleyemezken Soner Arıca'nın yaşadığı acıya alkışlarla destek verdi. Konser boyunca sanatçıya büyük sevgi gösterileri yapılırken gece hem hüzün hem dayanışma duygusunun öne çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu.

Arıca zor günler geçirse de memleketinde çıktığı bu ilk konserle hem kendisi hem de sevenleri için duygusal bir başlangıç yapmış oldu.

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