'Eşref Rüya'nın çarpıcı dünyasından ilk görüntüler...

Kanal D’nin heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan ‘Eşref Rüya’ dizisinden ilk görüntülerin yer aldığı çarpıcı bir fragman yayınlandı. ‘Eşref Rüya’nın yayınlanan fragmanı dakikalar içerisinde dünyanın farklı noktalarından paylaşılmaya başlandı.

'Eşref Rüya'nın çarpıcı dünyasından ilk görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2025 18:31

 

EŞREF İLE NİSAN’IN YOLLARI KESİŞİYOR

Çağatay Ulusoy’un ‘Eşref’, Demet Özdemir’in ‘Nisan’ karakterine hayat verdiği diziden yayınlanan fragman kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. İlk görüntüler heyecan yaratırken, Eşref’in gizemli dünyasının ipuçları da verildi. Eşref Nisan’la karşılaşmasının ardından yeniden aşka açacak. 

HAYRANLARDAN PAYLAŞIM REKORU

‘Eşref Rüya’nın başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in dünyanın farklı bölgelerinde bulunan hayranları fragmanın yayınlanmasının ardından paylaşım rekoru kırdı. Dizi için büyük bir heyecanla geri sayım yapan ikilinin hayranları Eşref Rüya’nın fragmanına yoğun ilgi gösterdi.

AŞK, HEYECAN, AKSİYON BİR ARADA!

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya yakında ekrana gelecek. Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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