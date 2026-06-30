Eşref Rüya'dan Dönem Dizisine Flaş Transfer!

Yeni sezonun en iddialı, bütçesi ve prodüksiyonuyla şimdiden televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanan dev projesi Aşk ve Taht için geri sayım sürerken kadroya bomba bir isim daha dahil oldu. Son olarak Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Irmak Bozok karakterindeki güçlü performansıyla izleyiciden tam not alan başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, atv'nin dönem dizisiyle el sıkıştı.

Ülkemizin önde gelen yönetmenleri Taylan Biraderler'in uzun bir aradan sonra setlere döneceği Bozdağ Film imzalı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Benderlioğlu'nun katılımı projenin gücüne güç kattı.

Saray entrikalarının merkezinde bir üvey kardeş!

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemlerini ve muhteşem Sultan’ı Alaaddin Keykubat'ın hayatını merkezine alacak olan dizinin senaryosu; Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın'ın güçlü kaleminden çıkıyor. Yıldızlar geçidine dönen kadroda Ceren Benderlioğlu saray dengelerini değiştirecek kilit bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Son olarak Eşref Rüya'da Irmak Bozok karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu Aşk ve Taht'la el sıkıştı. Başarılı oyuncu dizide büyük saygı duyulan Nurcihan rolüne hayat verecek ve Alaaddin Keykubat'ın üvey kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dev Kadro Şekillendi: Akın Akınözü, Simay Barlas ve Ayça Bingöl!

Ceren Benderlioğlu'nun Nurcihan karakteriyle dahil olduğu Aşk ve Taht dizisinde başrolleri paylaşacak diğer dev isimler ise şimdiden sosyal medyada büyük bir heyecan dalgası yaratmış durumda. Anadolu Selçuklu Devleti'nin muhteşem Sultan'ı Alaaddin Keykubat'ı yakışıklı oyuncu Akın Akınözü canlandırırken, Melike Hatun rolünde güzel oyuncu Simay Barlas ve Baş Hatun Ümmühan rolünde ise usta aktris Ayça Bingöl kamera karşısına geçecek.

Dönem kostümleri, devasa platoları ve güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan projenin çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor. Ceren Benderlioğlu'nun entrikalarla dolu Nurcihan rolünde sergileyeceği performans ise şimdiden magazin ve televizyon kulislerinde en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor.