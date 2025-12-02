Eşref Rüya'da Büyük İhanet Şüphesi: Eşref, Nisan'ı Takibe Alıyor! (24. Bölüm Özeti)

Kanal D dizisi ‘Eşref Rüya’ 24. bölümüyle çarşamba akşamı ekrana geliyor. Yeni bölümde Eşref, Nisan’ın muhbir olduğundan şüphelenirken, Nisan ise Dinçer’in sırrını ortaya çıkarmak için savaşıyor.

Yayın Tarihi : 02-12-2025 16:31

Kanal D’nin, yapımcılığını Tims&B imzasıyla Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı iddialı dizisi ‘Eşref Rüya’, çarşamba akşamı yirmi dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

 24. Bölümde Yaşanacaklar: İhanet, Sır ve Gizli Savaş

Dizinin yeni bölümünde karakterler arasındaki gerilim zirveye çıkıyor:

  • Eşref’in Şüphesi: Eşref’in aklına, Nisan’ın bir muhbir olabileceği şüphesi düşer. Bu şüpheyle baş etmeye çalışan Eşref, Nisan’ı takip ettirmeye karar verirken, bir yandan da kendisine atılacak hain bir iftiraya karşı dik durmak zorunda kalır.

  • Nisan’ın Gizli Savaşı: Fulya’nın ölümü, Nisan’ın şüphelerini daha da kuvvetlendirir. Nisan, Dinçer’in büyük sırrını ortaya çıkarmak için tehlikeli ve gizli bir savaşa devam eder.

  • Tufan ve Kadir’in Planı: Polisin eline düşen Tufan, herkes için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur; ancak olaylar kontrolden çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Eşref Rüya, heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D’de!

