Eşref Rüya'da Büyük İhanet Şüphesi: Eşref, Nisan'ı Takibe Alıyor! (24. Bölüm Özeti)

Kanal D’nin, yapımcılığını Tims&B imzasıyla Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı iddialı dizisi ‘Eşref Rüya’, çarşamba akşamı yirmi dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde karakterler arasındaki gerilim zirveye çıkıyor:

Eşref’in Şüphesi: Eşref’in aklına, Nisan’ın bir muhbir olabileceği şüphesi düşer. Bu şüpheyle baş etmeye çalışan Eşref, Nisan’ı takip ettirmeye karar verirken, bir yandan da kendisine atılacak hain bir iftiraya karşı dik durmak zorunda kalır.

Nisan’ın Gizli Savaşı: Fulya’nın ölümü, Nisan’ın şüphelerini daha da kuvvetlendirir. Nisan, Dinçer’in büyük sırrını ortaya çıkarmak için tehlikeli ve gizli bir savaşa devam eder.