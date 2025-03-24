Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme

Eşref Rüya, ilk bölümüyle 8 milyon izlenmeyi aşarak büyük ilgi gördü. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in performansı sosyal medyada çok konuşuldu.

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-03-2025 13:18

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana gelerek büyük ilgi gördü. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosu, izleyicilerin dikkatini çekti. İlk bölümünün YouTube'da 8 milyon izlenmeyi aşması, dizinin hızlı bir başarı yakaladığını gösteriyor.

Eşref ile Rüya’ya Beğeni Yağmuru!

Dizinin ilk bölümünde Eşref (Çağatay Ulusoy) ile Nisan (Demet Özdemir) arasındaki sahneler ve duygusal diyaloglar büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, ikilinin uyumunu çok beğenirken, sosyal medyada #EşNis etiketiyle beğeni yağmuruna tuttular. Bu etkileşim, dizinin YouTube'da 8 milyon izlenmeyi aşmasını sağladı ve trendlere girmesine yol açtı.

Güçlü Kadro ve Başarılı Ekip

Dizinin yapımını sektördeki önde gelen şirketlerden Tims&B üstlenirken, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar birlikte gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizinin senaryosu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alındı. Eşref Rüya, güçlü kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor.

Eşref Rüya’nın Yeni Bölümleri Kanal D’de!

Her çarşamba akşamı Saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Eşref Rüya, hızla büyüyen izleyici kitlesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, performanslarıyla takdir topladı.

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