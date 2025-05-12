Eşref Rüya Sezon Finali Yapıyor: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’den Aksiyon Dolu Bir Final

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, 18 Haziran'da sezon finaline çıkacak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı aksiyon dolu hikâyeyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, 13. bölümüyle 1. sezonunu tamamlayacak.

Eşref Rüya'nın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Eylem dolu sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle adından söz ettiren Eşref Rüya, izleyicilerin merakla beklediği sezon finaline hazırlanıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı, Tims&B imzalı dizinin sezon finali, 18 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle gerçekleşecek. Dizinin finali, okulların kapanacağı 20 Haziran haftasında yapılacak.

Aksiyon, Gerilim ve Drama Bir Arada

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Eşref Rüya, aksiyon sahneleriyle izleyenleri soluksuz bırakıyor. Dizinin sezon finali, büyük bir gerilimle izleyicilerin karşısına çıkacak.