Eşref Rüya Reytinglere ve Sosyal Medyaya Yine Damga Vurdu

Kanal D’nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Eşref Rüya, tüm karakterlerin hayatında kritik gelişmelerin yaşandığı son bölümüyle yine hem reyting listelerinde hem de sosyal medyada zirveye yerleşti.

Temponun ve gerilimin bir an bile düşmediği Tims&B imzalı yapım, izleyiciyi şaşırtan olaylarla doluydu:

Sürpriz Yakınlaşma: Kadir ve Çiğdem arasındaki beklenmedik yakınlaşma izleyicileri ters köşeye yatırdı.

Şoke Eden Haber: Gürdal 'ın baba olacağı haberi, sadece Irmak’ı değil, ekran karşısındaki herkesi şoke etti.

Aşkın Dönüşü: Faruk yine kendini Ayten'in yanında buldu.

“Hain Nisan'sa Kafama Sikarım” – Eşref’in Kolye Oyunu

Bölüme damgasını vuran asıl gelişme ise Eşref’in, kendisine kurulan hain tuzaktan kurtulduktan sonra attığı adım oldu. Kasap'ın tuzağından kurtulan Eşref, yakınındaki hainin Nisan olup olmadığını öğrenmek için eski, tehlikeli yöntemine başvurdu.

Eşref, Nisan’ı romantik bir yemeğe çıkarıp ona değerli bir kolye hediye etti. Ancak Nisan, Eşref'in daha önce Çiğdem’e içinde dinleme cihazı bulunan bir kolye hediye ettiğini hatırlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Eşref’in, "Hain Nisan'sa kafama sıkarım" sözleriyle attığı bu hamle, sosyal medyada yeni bölümlerde kopacak fırtınanın habercisi olarak yorumlandı.

Reytinglerde Açık Ara Liderlik Devam Ediyor

Eşref Rüya, liderlik geleneğini sürdürerek tüm izleyici kategorilerinde açık ara farkla zirvede yer aldı:

Tüm Kişiler: %8,81 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı

AB: %7,12 izlenme oranı ve %22,06 izlenme payı

20+ABC1: %9,08 izlenme oranı ve %24,65 izlenme payı

Hemen her sahnesi paylaşım ve yorum rekoru kıran dizi, sanal medyanın da tartışmasız bir numarası oldu.

Eşref Rüya, heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.