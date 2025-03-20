Eşref Rüya Reyting Sonuçları Açıklandı! İşte İlk Bölüm Performansı

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana geldi! İşte reyting sonuçları ve izleyici yorumları…

Eşref Rüya Reyting Sonuçları Açıklandı! İşte İlk Bölüm Performansı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-03-2025 16:31

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u buluşturan Eşref Rüya dizisi, Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yapım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eşref Rüya İlk Bölümüne Büyük İlgi!

Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İzleyicilerin büyük bölümü diziyi beğendi ve övgü dolu mesajlar paylaştı. Eşref Rüya’nın sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu, seyircilerden tam not aldı.

Eşref Rüya’nın İlk Bölüm Reytingleri Açıklandı!

Merakla beklenen reyting sonuçları da belli oldu. Eşref Rüya, ilk bölümüyle şu oranları elde etti:

  • Total: 3.71 reyting
  • AB: 3.44 reyting
  • ABC1: 4.61 reyting

İlk bölüm için ortalama bir başlangıç yapan dizi, önümüzdeki bölümlerde reytinglerini artırmayı hedefliyor.

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