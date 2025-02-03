Eşref Rüya dizisinin Yetim Ömer’i belli oldu

Kanal D’nin Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’yi buluşturan dizisi “Eşref Rüya”nın çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.

Eşref Rüya dizisinin Yetim Ömer’i belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2025 10:20

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Eşref Rüya”, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’yi bir araya getiren dizinin çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.

Tims&B yapımcılığında, Uluç Bayraktar yönetmenliğinde ekrana gelecek olan dizi, suç dünyasında efsaneleşen Eşref ve arkadaşlarının sürükleyici hikâyesini konu alacak. Salı günü okuma provası yapılacak olan dizi, perşembe günü sete çıkıyor.

Dizinin başrollerini Çağatay Ulusoy (Eşref), Demet Özdemir (Nisan) ve Büşra Develi (Çiğdem) üstlenirken, oyuncu kadrosunda Necip Memili, Görkem Sevindik, Ahmet Rıfat Şungar, Kaan Turgut ve Ebrar Karabakan gibi isimler de yer alıyor.

Son olarak, dizide yetim Ömer karakterini canlandıracak isim de belli oldu. 15 yaşındaki başarılı oyuncu Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, Eşref Rüya’nın kadrosuna katıldı. Daha önce Mert Ramazan Demir ve İsmail Demirci’nin çocukluk yıllarını canlandıran genç yetenek, bu kez Eşref Rüya’nın kilit karakterlerinden biri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Diziye dair yeni gelişmeler ve ilk tanıtımlar merakla bekleniyor!

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