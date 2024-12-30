"Eşref Rüya" dizisinin kadrosu genişliyor! Kadroya katılan bir isim daha belli oldu

“Eşref Rüya” kadrosuna Deniz Hamzaoğlu katıldı!

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2024 12:51

Tims&B’nin Kanal D için hazırladığı iddialı proje “Eşref Rüya”nın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Ocak sonunda sete çıkması planlanan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kadroya usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu da dahil oldu.

Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Ethem Özışık’ın kaleme aldığı “Eşref Rüya”, çocukluk aşkı hayaliyle yaşayan Eşref’in sürükleyici hikâyesini ekranlara taşıyacak. Çağatay Ulusoy’un Eşref’i canlandıracağı dizide, Demet Özdemir (Nisan), Büşra Develi (Çiğdem), Necip Memili (Gürdal), Görkem Sevindik (Devran) ve Ahmet Rıfat Şungar (Faruk) gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Son olarak TOD’un polisiye dizisi “Sorgu”da izlediğimiz Deniz Hamzaoğlu, “Eşref Rüya”da Kürt Müslüm karakterine hayat verecek. Mert ve delikanlı yapısıyla tanınan Müslüm, Eşref’le hapishanede tanışan ve hikâyede önemli bir yere sahip olan karakterlerden biri olacak.

Diziye dair büyük bir merak oluşurken, “Eşref Rüya”nın 2024’ün en çok konuşulan projelerinden biri olması bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yeni detayların da paylaşılacağı öğrenildi.

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