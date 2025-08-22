Eşref Rüya Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor! Yeni Sezonda Kadroda O da OIacak

Kanal D’nin Tims&B imzalı reyting rekortmeni dizisi “Eşref Rüya” yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dizide sürpriz ayrılıkların yaşanacağı konuşulurken, usta oyuncu Levent Özdilek kadroya dahil oldu.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Dizi dünyasının en çok konuşulan yapımlarından “Eşref Rüya”, yeni sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Yapım şirketi Tims&B, izleyiciye hem yeni hikâyeler hem de güçlü karakterler sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kadroya katılan Levent Özdilek, dizinin heyecanını artırdı.

Hıdır Karakteriyle Seyirci Karşısında

Usta oyuncu Levent Özdilek, “Eşref Rüya”da Hıdır karakterine hayat verecek. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü üstlendiği yapımda Özdilek’in rolü, hikâyeye iddialı bir giriş yapacak. Seyirciler, Hıdır’ın sürükleyici bir karakter olarak dizideki dengeleri değiştirmesini bekliyor.

Çekimler Başlıyor

İkinci sezon için hazırlıklarını sürdüren yapım ekibi, çekimlere pazar ya da pazartesi günü başlamayı planlıyor. Yeni bölümlerde hem ayrılıklar hem de yeni yüzler izleyiciyi bekliyor. Levent Özdilek’in katılımı ise projeye büyük bir güç katacak.