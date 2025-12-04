Eşref Rüya Dizisine Büşra Develi ve Kadir Sevindik'in Öpüşme Sahnesi Damga Vurdu: "Şeftali Gibi Tadı Var"

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın 24. bölümüne, Büşra Develi'nin canlandırdığı Çiğdem ve Kadir Sevindik'in canlandırdığı Kadir karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Eşref Rüya Dizisine Büşra Develi ve Kadir Sevindik'in Öpüşme Sahnesi Damga Vurdu:
Yayın Tarihi : 04-12-2025 11:00

Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan ve reytinglerde zirveye oturan Eşref Rüya dizisinin dün akşam (Çarşamba) ekrana gelen 24. bölümüne sürpriz bir sahne damga vurdu.

Büyük bir heyecana sahne olan yeni bölümde, Çiğdem karakterini canlandıran Büşra Develi ile Kadir karakterine hayat veren Kadir Sevindik'in öpüşme sahnesi izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Sahnenin Tartışma Yaratan Diyaloğu

Dizide yayınlanan öpüşme sahnesinin ardından Kadir Sevindik'in canlandırdığı Kadir karakterlerinin sözleri ise diziye damgasını vurdu;  "Şeftali gibi tadı var" 

