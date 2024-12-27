“Eşref Rüya” dizisi kadrosuna Büşra Develi de katıldı!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i bir araya getiren Eşref Rüya dizisi, güçlü kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziye son olarak yetenekli oyuncu Büşra Develi’nin de dahil olduğu açıklandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişme, hayranları tarafından “Dev kadro toplandı” yorumlarıyla karşılandı. Başarılı oyunculuklarıyla tanınan üç isim, aynı projede buluşarak seyircilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.



Eşref Rüya, şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday!