Eşref Rüya da final yapıyor! Bu Veda Çok Konuşulur!



Sezon sona ererken diziler de reyting rekabetine kurban gitmeye devam ediyor. Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan'ın final yapacakları açıklanmıştı. Bu kervana Eşref Rüya da katıldı.

Reyting Savaşı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı yapım yayına girdiği dönemde büyük ses getirmişti. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi sezona hızlı bir giriş yapsa da ilerleyen dönemlerde reytingleri düşmeye başladı. Zirveyi Yeraltı'na kaptırdı.

Final Kararı

Bu durum Eşref Rüya'nın sonunu getirdi. Yapım şirketi ve kanal yönetimi diziyi bitirme kararı aldı. TİMSBİ Productions imzalı yapım 3 bölüm sonra final yapacak.

Yayına Ara Verilmişti

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara gerçekleştirilen saldırıların ardından şiddet ve mafya temalı dizilere tepki yağmıştı. Bu tarz projelerin yayından kaldırılması için kampanya başlatılmıştı. Eşref Rüya da eleştirilerden nasibini aldı. Bir dönem yayına ara verildi ve senaryoda yer alan şiddet sahnelerinin azaltıldığı söylendi.

Son 3

Görünen o ki yapılan değişiklikler diziyi ayakta tutmaya yetmedi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Eşref Ölecek mi?

Çarşamba günleri ekrana gelen yapım farklı bir başlangıç yapmıştı. İlk bölümden final sahnesi gösterilmişti. Bu kesitte Eşref ve arkadaşları ölüyordu. Şimdi dizinin aynı sahne ile final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Sosyal Medya Mutlu Son İstiyor

Sosyal medyada final sahnesi tartışılmaya başlandı. Dizinin izleyicileri mutlu son istiyor. Finalde Eşref ve Rüya'nın kavuşması bekleniyor. Bakalım senaryo nasıl ilerleyecek? Eşref ölecek mi ya da Rüya'sına kavuşabilecek mi?