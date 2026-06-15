Beşiktaş'ta Tan Taşçı İzdihamı! Yağmurlu Havada On Binlerce Kişilik Dev Koro!

Tan Taşçı, Sende De Benden Var turnesinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki ikinci konserini de kapalı gişe verdi. Yağmura rağmen on binler akın etti.

Beşiktaş'ta Tan Taşçı İzdihamı! Yağmurlu Havada On Binlerce Kişilik Dev Koro!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 12:01

Pop müziğin en güçlü erkek yorumcularından ve söz yazarlarından Tan Taşçı stadyum konserleri serisiyle adeta tarih yazmaya devam ediyor. İki yıllık uzun bir sahne sessizliğinin ardından başlattığı dev turneyle adından söz ettiren başarılı sanatçı İstanbul'daki ikinci gecesinde de kırılması zor bir rekora imza attı. Olumsuz hava koşullarına rağmen dev stadyum hıncahınç doldu. 

Yağmur Altında Metrelerce Kuyruk: Sende De Benden Var

Tan Taşçı iki yıl aranın ardından başladığı Sende De Benden Var turnesinin İstanbul ayağında bir kez daha sahne aldı. Etkili olan rüzgarlı ve kapalı havaya inat ünlü şarkıcının hayranları erken saatlerden itibaren Beşiktaş sokaklarını doldurdu. Binlerce müziksever stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Turneye adını veren Sende De Benden Var şarkısı başta olmak üzere sanatçının dillerden düşmeyen hitlerini canlı dinlemek isteyen müzikseverler yağmura şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla meydan okudu. 

Görsel şovları güçlü sahne tasarımı ve hiç düşmeyen enerjisiyle Beşiktaş'ı ayağa kaldıran Tan Taşçı stadyumu dolduran dev koroyla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar en sevilen duygusal ve hareketli şarkılarını seslendirdi.

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