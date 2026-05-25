Survivor 2026’da Kritik Düello: Finalde Şok Sonuç

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 bu hafta yine yüksek tansiyonlu bir eleme gecesine sahne oldu. Beyza, Sercan, Ramazan ve Can Berkay’ın yer aldığı düello hem parkur performansları hem yaşanan beklenmedik anlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Gecenin başında yarışmacılar arasında sakinlik dikkat çekerken ilerleyen dakikalarda tablo tamamen değişti.

Sercan'ın Kararı Adayı Karıştırdı

Düellonun en çok konuşulan anı Sercan’ın oyundan çekilmek istemesiyle yaşandı. Karar yarışmacılar ve sunucu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. O sırada Beyza duruma tepki gösterdiği için parkurda kısa süreli bir duraksama yaşandı. Konuşmalar sonrası Sercan yeniden oyuna devam etti ve mücadele kaldığı yerden sürdü.

Parkurda Zorlu Mücadele Yaşandı

Yeniden başlayan düelloda Sercan atışlarda üstünlük kurarak avantaj elde etti. Ramazan’ın ilk etapta potadan çıkmasıyla birlikte gözler Beyza ve Sercan karşılaşmasına çevrildi. Ancak final bölümünde Can Berkay’ın yükselen performansı dengeleri değiştirdi. Kritik sayılarla birlikte tablo netleşti ve düello son aşamaya taşındı.

Beyza Gözyaşlarını Tutamadı

Final karşılaşmasında Beyza ve Can Berkay karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede Can’ın son sayıyı almasıyla birlikte 10-7’lik skor ortaya çıktı ve Beyza yarışmaya veda etti. Sonucun açıklanmasının ardından Beyza duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan yarışmacı ada hayatının kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Duygusal Veda Adaya Damga Vurdu

Beyza’nın vedası sonrası adada duygusal bir atmosfer oluştu. Yarışmacı burada kurduğu bağların kendisi için değerli olduğunu ifade ederken arkadaşlıkların hayatında ayrı bir yer edindiğini söyledi. Ada arkadaşları ise Beyza’yı alkışlarla uğurladı. Survivor 2026’da bir eleme daha geride kalırken yarışmanın temposu giderek yükselmeye devam ediyor.