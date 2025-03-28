Eşref Rüya 2. Bölümüyle Reytinglerde Zirveye Çıktı!

Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya, heyecan ve gerilim dolu ikinci bölümüyle hem sosyal medyaya hem de reytinglere damgasını vurdu. Nisan'ın Eşref'in hayatını kurtardığı bölümde Çiğdem, ona Eşref'i kendisine aşık etmesi talimatını verdi. Eşref ise İzzet Ağa'nın cezasını kendi yöntemiyle kesti.

Eşref, Nisan'a borçlandı

Nisan, İzzet'in adamları tarafından vurulan ve bilincini kaybeden Eşref'i Doktor Nedim'in evine götürerek hayatını kurtardı. Haberi alır almaz Eşref'in yanına koşan ekip, olayın arkasında İzzet'in olduğunu düşünüp peşine düştü.

Nisan'ın itiraf planı, Çiğdem engeline takıldı

Eşref'in vurulduğunu öğrenen Çiğdem, olayları öğrenmek için Nisan ile konuştu. Nisan, yaşananlardan sonra bu işin altından kalkamayacağını söylese de Çiğdem, onu ikna etmek için baskı yaptı. Çiğdem’in elinden kolayca kurtulamayan Nisan, önce Afra’yı kaçırmayı, ardından kendisinin de onunla gitmesini planladı. Ancak önce Eşref’e her şeyi itiraf etmek istiyordu.

Çiğdem, "Rüya" kozunu masaya sürdü

Nisan'ın Eşref'e olan ilgisini fark eden Çiğdem, "Rüya" olduğunu bilen tek kişi olarak bu sırrı kullanma kararı aldı. Nisan’a, bundan sonraki süreçte Eşref’i kendisine aşık etmesini söyledi.

Eşref'ten Serdar Amir'e gözdağı

Eşref'e yeni atanan amir Serdar, ona gözdağı verdi ve emniyetin çağrısına uymasını istedi. Eşref, bu uyarı karşısında Serdar ve ailesiyle ilgili her şeyi bildiğini ima ederek karşılık verdi.

İzzet Ağa kendi sonunu hazırladı

Kan parasını vererek olayı çözdüğünü düşünen İzzet, adamlarıyla birlikte Eşref’in oteline yerleşti. Ancak İzzet’in odasındaki şüpheli durum, Eşref için bardağı taşıran son damla oldu. Eşref, yaptığı zekice planla İzzet’i intihara sürükledi.

Sosyal medya ve reytinglere Eşref damgası

Eşref Rüya, ikinci bölümüyle hem sosyal medyaya hem de reytinglere damga vurdu. Heyecan, romantizm ve gerilim dolu bölümüyle TT listesine giren dizi, AB grubunda 4,19 izlenme oranı ve 13,32 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 grubunda ise 4,92 izlenme oranı ve 14,20 izlenme payıyla zirveye oturdu.

Tims&B yapımı olan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Dizide Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’e; Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.